OEKRAÏNE LIVE. “Poetin heeft Wagner-baas Prigozjin vermoord”, zegt president Zelensky - Roemenië bouwt schuilkelders voor bevolking aan Oekraïense grens

Bij een Russische raketaanval op een politiegebouw in het Oekraïense Kryvy Rih zijn tientallen slachtoffers gevallen, melden de autoriteiten in Oekraïne. De Britse regering wil intussen de door de Russische blokkade van de Zwarte Zee veroorzaakte voedselonveiligheid bespreken in een voedseltop op 20 november in Londen.Volg hier al het nieuws over de oorlog in Oekraïne via ons liveblog.