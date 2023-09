OEKRAÏNE LIVE. Nieuwe defensieminister van Oekraïne is bedreven onderhandelaar - Russische gouverneur: “Leger trok zich tactisch terug uit Robotyne”

Oekraïne verdedigt zich sinds intussen achttien maanden tegen een Russische invasie. Vorige winter viel Rusland de Oekraïense energie-infrastructuur massaal aan met raketten en drones . Daardoor hadden veel Oekraïners slechts enkele uren per dag elektriciteit. In het industriegebied van Dnipro waarschuwde de elektriciteitsleverancier er al voor dat het komende winter weer regelmatig tot stroomonderbrekingen zal komen.

Hoewel de stroomprijs bijna verdubbeld is, is er vooral te weinig geld voor de werkzaamheden. De kerncentrales die van de staat zijn, zijn daarentegen voor "bijna 70 procent" klaar voor de winter en de stroomnetten voor "98 procent". Ook zijn nieuwe transformatoren op weg. Tegelijk waarschuwde de adviseur: "Dit jaar zijn we kwetsbaarder" . De veiligheidsreserves zijn niet meer zo groot en er zijn zwakke punten.

De Oekraïense energiesector , die door Russische luchtaanvallen is beschadigd, is nog niet voorbereid op de komende winter . "Wat de warmte-krachtcentrales betreft, zijn de herstellingswerken slechts voor een derde afgerond", zei Olena Serkal, adviseur van de minister van Energie, woensdag in een video-interview met Forbes Ukraine.

Denemarken kondigde in augustus aan dat het negentien F-16's aan Kiev zal leveren. De Oekraïense president Volodymyr Zelenksy vraagt al langer aan zijn westerse bondgenoten om de gevechtsvliegtuigen te voorzien. Momenteel worden Oekraïense piloten getraind in Denemarken. Wanneer Frederiksen sprak over de gevechtsvliegtuigen in het parlement, kreeg ze applaus van de aanwezigen.

"Jullie gevecht is ook ons gevecht", zei ze in een toespraak in het parlement.

Niet alleen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, maar ook de Deense premier Mette Frederiksen is op bezoek in de Oekraïense hoofdstad Kiev . Ze zei dat de wereld ontzag heeft voor de "ongelooflijke kracht" van de Oekraïners en hun "wil om nooit op te geven".

Oemerov volgt Oleksiy Reznikov op terwijl het maanden durende Oekraïense tegenoffensief nauwelijks vorderingen boekt. Reznikov schreef dat het een eer was om het leger de laatste 22 maanden te dienen, "de zwaarste periode uit de moderne geschiedenis van Oekraïne". President Volodymyr Zelensky zei zondag dat hij Reznikov wilde vervangen. Het is de belangrijkste wisseling bij de Oekraïense defensieleiding sinds Rusland Oekraïne aanviel in februari 2022.

Hij is ook betrokken geweest bij de ruil van krijgsgevangenen en bij het tot stand brengen van de graandeal die een jaar lang Oekraïense export over de Zwarte Zee mogelijk maakte. Hij spreekt vijf talen inclusief Russisch en Turks.

Oekraïne krijgt een nieuwe minister van Defensie, de 41-jarige Roestem Oemerov. Hier heeft het parlement in Kiev voor gestemd. Hij is etnisch een Krim-Tatar en zijn familie komt van het in 2014 door Rusland ingelijfde schiereiland. Oemerov geldt als een succesvolle zakenman en als een bedreven onderhandelaar . Hij was lid van de Oekraïense delegatie die in maart 2022 met een Russische delegatie over beëindiging van de vijandelijkheden sprak.

Het is het derde bezoek van Blinken aan Oekraïne sinds Rusland het land binnenviel. Eerder was hij in april 2022 in Kiev, samen met minister van Defensie Lloyd Austin, en nog eens in september 2022.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is aangekomen in de Oekraïense hoofdstad Kiev voor besprekingen. Dat melden verschillende Oekraïense media. Vermoedelijk zal hij een nieuw steunpakket voor Oekraïne aankondigen ter waarde van 1 miljard dollar (930 miljoen euro).

"Het Russische leger heeft deze nederzetting verlaten, tactisch verlaten, omdat het in algemene zin onlogisch is om op een kale oppervlakte te blijven als er geen enkele manier is om je volledig te verschansen", zei Balitski. Daarom zou het leger zich teruggetrokken hebben richting de heuvels.

Rusland heeft zich om tactische redenen teruggetrokken uit het dorp Robotyne, zegt de door Moskou aangestelde gouverneur in de regio Zaporizja. Oekraïne zei ruim een week geleden de plaats heroverd te hebben, maar Rusland gaf dat vooralsnog niet toe . Jevgeni Balitski deed dat indirect wel in een interview met de televisiezender RBC.

De Oekraïense hoofdstad Kiev was afgelopen nacht effectief het doelwit van een gecombineerde Russische aanval, met "kruisraketten" en andere "waarschijnlijk ballistische raketten", meldt het hoofd van de militaire administratie Serhoeï Popko. De raketten werden volgens hem vernietigd door de luchtafweer . Uit de eerste informatie blijkt dat er geen gewonden vielen en dat niets beschadigd is in Kiev, aldus Popko nog.

Dode bij Russische droneaanval op Izmail

Een persoon is om het leven gekomen bij een Russische droneaanval in de regio Odessa, in het zuiden van Oekraïne. Dat meldt de lokale gouverneur Oleg Kiper. Ook infrastructuur van de haven en landbouw is beschadigd. Het gaat voornamelijk over administratieve gebouwen.

Russische troepen hebben "drie uur lang het district van Izmajil in de regio Odessa aangevallen met drones", meldt Kiper op Telegram. "Daarbij is jammer genoeg een dode gevallen". Het slachtoffer bezweek aan zijn verwondingen in het ziekenhuis en werkte in de landbouwsector.

Izmajil is een belangrijke havenstad in de Donaudelta. Het is een van de belangrijkste knooppunten geworden voor de export van Oekraïens graan en andere landbouwproducten sinds Rusland in juli een einde maakte aan het internationale akkoord over het transport via de Zwarte Zee.

Havens en andere belangrijke knooppunten voor de maritieme handel bevinden zich in de zuidelijke regio's Odessa en Mykolajiv, waar Rusland zijn aanvallen opvoert na het einde van het akkoord.

Maandag haalden de Oekraïense troepen zeventien Russische drones neer in de buurt van Izmajil. Dinsdag meldde Oekraïne dan weer dat er bij een Russische aanval ook drones met explosieven zijn neergekomen en ontploft op Roemeens grondgebied.