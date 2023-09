OEKRAÏNE LIVE. Laatste dag lokale verkiezingen in Rusland en bezette gebieden - meer dan 30 Russische drones vallen Oekraïne aan

Laatste dag lokale verkiezingen in Rusland en bezette gebieden

In Rusland is het de laatste dag dat mensen kunnen stemmen voor de lokale verkiezingen. Ook in de bezette geannexeerde gebieden in Oekraïne kon afgelopen week worden gestemd. Omdat er nauwelijks echte oppositie is, worden in vrijwel alle regio's overwinningen verwacht voor de Verenigd Rusland-partij van president Vladimir Poetin.

De Russen kiezen deze verkiezingen 21 gouverneurs, inclusief de burgemeester van Moskou. De zittende burgemeester van de hoofdstad Sergej Sobjanin lijkt zo goed als zeker van herverkiezing.

Bij de laatste gouverneursverkiezingen in 2018 verloor Verenigd Rusland in vier regio's van oppositiekandidaten, maar zo'n verrassing lijkt nu onwaarschijnlijk. De repressie is de laatste jaren toegenomen en veel oppositiekandidaten zijn opgepakt, verbannen of hun partij is ontbonden en uitgesloten van de verkiezingen.

Alleen in de kleine Siberische regio Chakassië leek het een spannende race te worden tussen de kandidaat van Verenigd Rusland en de huidige communistische gouverneur. Maar de man die door het Kremlin naar voren was geschoven trok zich vorige week terug, naar eigen zeggen om gezondheidsredenen, maar waarnemers gaan ervan uit dat het Kremlin een gênante nederlaag wilde voorkomen.

Oekraïne en de Verenigde Staten hebben zich de laatste dagen boos gemaakt over de "schijnverkiezingen" in de bezette gebieden. Rusland heeft Cherson, Zaporizja, Donetsk en Loehansk slechts deels in handen en volgens Kyiv heeft het land sowieso het recht niet om verkiezingen te organiseren op geannexeerd Oekraïens grondgebied. Bovendien gaan de Oekraïners en de Amerikanen ervan uit dat de uitslag van tevoren al vaststaat.