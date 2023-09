OEKRAÏNE LIVE. Dode bij Russische drone-aanval in regio Odessa - Londen verklaart Wagner tot “terroristische organisatie”

"Het Russische leger heeft deze nederzetting verlaten, tactisch verlaten, omdat het in algemene zin onlogisch is om op een kale oppervlakte te blijven als er geen enkele manier is om je volledig te verschansen", zei Balitski. Daarom zou het leger zich teruggetrokken hebben richting de heuvels.

Rusland heeft zich om tactische redenen teruggetrokken uit het dorp Robotyne, zegt de door Moskou aangestelde gouverneur in de regio Zaporizja. Oekraïne zei ruim een week geleden de plaats heroverd te hebben, maar Rusland gaf dat vooralsnog niet toe . Jevgeni Balitski deed dat indirect wel in een interview met de televisiezender RBC.

De Oekraïense hoofdstad Kiev was afgelopen nacht effectief het doelwit van een gecombineerde Russische aanval, met "kruisraketten" en andere "waarschijnlijk ballistische raketten", meldt het hoofd van de militaire administratie Serhoeï Popko. De raketten werden volgens hem vernietigd door de luchtafweer . Uit de eerste informatie blijkt dat er geen gewonden vielen en dat niets beschadigd is in Kiev, aldus Popko nog.

Dode bij Russische droneaanval op Izmail

Een persoon is om het leven gekomen bij een Russische droneaanval in de regio Odessa, in het zuiden van Oekraïne. Dat meldt de lokale gouverneur Oleg Kiper. Ook infrastructuur van de haven en landbouw is beschadigd. Het gaat voornamelijk over administratieve gebouwen.

Russische troepen hebben "drie uur lang het district van Izmajil in de regio Odessa aangevallen met drones", meldt Kiper op Telegram. "Daarbij is jammer genoeg een dode gevallen". Het slachtoffer bezweek aan zijn verwondingen in het ziekenhuis en werkte in de landbouwsector.

Izmajil is een belangrijke havenstad in de Donaudelta. Het is een van de belangrijkste knooppunten geworden voor de export van Oekraïens graan en andere landbouwproducten sinds Rusland in juli een einde maakte aan het internationale akkoord over het transport via de Zwarte Zee.

Havens en andere belangrijke knooppunten voor de maritieme handel bevinden zich in de zuidelijke regio's Odessa en Mykolajiv, waar Rusland zijn aanvallen opvoert na het einde van het akkoord.

Maandag haalden de Oekraïense troepen zeventien Russische drones neer in de buurt van Izmajil. Dinsdag meldde Oekraïne dan weer dat er bij een Russische aanval ook drones met explosieven zijn neergekomen en ontploft op Roemeens grondgebied.