Oekraïense vrouw getuigt over raketinslag vlak voor haar huis: “We beseften dat we niet meer op een veilige plaats waren”

Antwerpen/Lint Helikopter­pi­loot van vips riskeert tien jaar cel voor drugssmok­kel

De 38-jarige helikopterpiloot Joeri V. uit Hamme is volgens de openbare aanklager de spilfiguur van een drugsbende die minstens drie ladingen cocaïne heeft ingevoerd. De laatste lading van 1,1 ton cocaïne zat verstopt in vaten fruitpulp. Joeri V. was tot aan zijn arrestatie piloot en pr-man van de helikopterfirma Heliventure uit Lint. De firma verzorgt veel vluchten voor vips en popsterren, onder andere voor het dancefestival Tomorrowland in Boom.

8:39