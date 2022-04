Oekraïense president Zelensky geeft rondleiding in sterk beveiligd kantoor in Kiev

De Oekraïense president Zelensky heeft aan Scott Perry van CBS News een rondleiding gegeven in zijn sterk beveiligd kantoor in Kiev. Het fort, waar Zelensky en zijn troepen al 46 dagen verblijven, ligt vol machinegeweren, mijnen en explosieven. De president voelt er zich veilig en was nooit van plan om zijn land te ontvluchten: “Ik ben misschien niet de sterkste krijger, maar ik ben niet bereid om iemand te verraden”, klinkt het.