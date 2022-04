Nu het wielerseizoen weer van start is gegaan: zo onderhoud je je fietskleding en -schoenen

Koers je regelmatig de ziel uit je lijf op de trappers, geïnspireerd door Van Aert en co? Dan heb je intussen ongetwijfeld al genoeg zweet verzameld voor een wasbeurt. Naast de wasinstructies op het kledinglabel zijn deze propere onderhoudstips onontbeerlijk voor een frisse fietstenue.

Wanneer was ik mijn fietskleding?

Was je fietskleding zo snel mogelijk na een verkwikkend tochtje. Zo vermijd je dat het zout van je zweet zich vastbijt in de stof. Hoe grondig je moet wassen, hangt af van de mate waarin je zweet. Kan het toch niet meteen? Laat je spullen dan goed drogen op een wasrek, maar niet in de zon of bij de verwarming. Ook na een wasbeurt laat je fietskleding best op een (vlak) wasrek uitdruppelen, uit de zon en weg van de verwarming.

Hoe was ik mijn fietskleding?

Tenzij het label van je items anders aangeeft, was je fietskleding bij voorkeur op 30 °C. Gebruik een mild wasproduct (bijvoorbeeld van Nikwax of Grangers) dat de stof niet te ruw behandelt. Wasverzachter is uit den boze, want die legt een film over de vezels van de stof waardoor zweet niet meer kan ontsnappen. Ook slechte geurtjes blijven dan sneller achter. Wie thermisch ondergoed draagt, houd best rekening met de adviezen op het waslabel én met het materiaal waarvan deze onderlaag is gemaakt.

Om je synthetische fietskleding én de natuur extra te beschermen, kan je een speciaal waszakje met microperformaties gebruiken (bijvoorbeeld van Guppyfriend). Zo komen microplastics, afkomstig van synthetische stoffen, niet in de filter van je wasmachine of via de riool in onze waterlopen terecht én verslijt je fietskleding minder snel. Draag je waterdichte fietskleding? Volg dan altijd de wasvoorschriften op het etiket en gebruik een gespecialiseerd onderhoudsproduct.

Volledig scherm © AS Adventure

Wanneer moet ik mijn fietskleding vervangen?

Kan degene die in je spoor rijdt net iets te veel zien door het stofje van je fietsbroek? Of is het zeem flinterdun geworden? Tijd voor een nieuw exemplaar, en dat is meestal na zo’n twee jaar, afhankelijk van hoe vaak je je stalen ros van stal haalt.

Hoe maak ik mijn fietsschoenen schoon?

Ook de buitenlaag van je fietsschoenen zit vaak onder het vuil, stof en vocht. Maak je schoenen meteen na de rit schoon met een zachte borstel, wat water en een speciaal reinigingsproduct. Laat modder eerst opdrogen om nadien af te borstelen. Natte schoenen laat je drogen bij kamertemperatuur met een prop keukenpapier erin. Of je je fietsschoenen nadien insmeert met vet, was of andere onderhoudsproducten is afhankelijk van het materiaal. Check wat de fabrikant aanraadt en lees de gebruiksaanwijzing van het product.

Heb je last van zweetgeurtjes? Die worden veroorzaakt door bacteriën en zoutkristallen uit zweet en verspreiden niet alleen hun geur, ze tasten ook de ventilatie aan. Reinig schoenen met Gore-Tex® en textiel daarom ook eens langs de binnenkant. Haal de binnenzool eruit, laat er lauwwarm water in lopen en laat een kwartiertje staan. Een geurverdrijver voor schoenen tussendoor kan ook.

Alles voor een frisse fietstocht vind je bij A.S. Adventure, van kleding en schoenen tot onderhoudsproducten en de juiste accessoires. Heb je thuis een oude fietstenue of afgetrapt paar schoenen liggen? Breng die dan binnen in een Recycle Box, die je in alle A.S. Adventure-winkels vindt. En of je nu gaat fietsen, kamperen of je aan een trektocht waagt: bij A.S. Adventure kan je alle spullen ook makkelijk huren.

En wil je onderweg al in de sfeer komen? In de podcast ‘Grensverleggers’ praat zanger en acteur Pieter Embrechts met gasten die begrijpen dat avontuur geen activiteit is, maar een state of mind. Een kwestie van grenzen verleggen en altijd nieuwe dingen willen ontdekken, in de wereld en in jezelf.