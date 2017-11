Noodtoestand in New Delhi om luchtvervuiling LB

11u24

Bron: ANP 0 AFP Er hangt een verstikkende laag smog over de stad. In de Indiase hoofdstad New Delhi is vandaag de noodtoestand uitgeroepen omdat er een verstikkende laag smog over de stad hangt. Volgens The Times of India hangt er meer dan twee keer zoveel fijnstof in de lucht als wat als gevaarlijk wordt bestempeld. De scholen gaan daarom een paar dagen dicht.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemde New Delhi in 2014 de meest vervuilde hoofdstad ter wereld, erger nog dan het eveneens beruchte Peking. Sindsdien sluiten de autoriteiten geregeld tijdelijk kolencentrales en wordt soms een deel van het autoverkeer gesommeerd van de weg te blijven.

De luchtvervuiling wordt aan het begin van de winter vaak erger, omdat het fijnstof zich door de koudere lucht niet in de atmosfeer kan verspreiden. De lucht is zwaar van de uitlaatgassen van dieselmotoren, kolencentrales, industriële uitstoot en van het vuurwerk dat voor het religieuze feest Diwali wordt afgestoken. Bovendien verbranden veel boeren in het noorden van het land de stoppels op de velden, hoewel dat formeel verboden is.