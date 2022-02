Nog meer speurwerk in The Masked Singer: dit zijn de twee nieuwe personages

OPROEP. Lege brooddoos mee naar school?

Naar schatting een kwart van de kinderen zit met honger op school. Ze hebben geen brooddoos mee of hun lunch bestaat uit chips, cocktailworstjes of restjes koude pizza. Zowel in het kleuter-, lager- als secundair onderwijs stellen leerkrachten, zorgcoördinatoren en directeurs (armoede)problemen vast. Wil u - al dan niet anoniem - getuigen over een lege brooddoos? Als ouder, leerling of leerkracht? Welke problemen ervaart u? Stuur een mailtje met contactgegevens naar fien.tondeleir@dpgmedia.be. Bedankt.

