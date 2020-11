Niet met z'n allen aan tafel, maar hoe kunnen we de feestdagen dan wel vieren? Hier zijn vier creatieve alternatieven

Inglmunster/Berlaar Joël Verschoot, ex-recordhou­der van duurste duif in Europa: “Als Armando en New Kim jongen krijgen, zijn dat beestjes van 3 miljoen”

17:09 Joël Verschoot, de duivenmelker uit Ingelmunster die in 2019 zijn Armando voor 1,2 miljoen euro verkocht, kan bijna niet geloven dat dit Europese record na amper een jaar al gesneuveld is. Prijsduif New Kim uit Berlaar is zondag voor 1,6 miljoen euro verkocht. “Ik ben er zeker van dat de koper Armando en New Kim samen zal zetten. Als daar dan jongen van komen, zouden dat wel eens de beste duiven ter wereld kunnen worden”, zegt Joël.