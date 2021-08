Niet één maar "zeker drie" baby's geboren bij Amerikaanse evacuaties uit Afghanistan

Racing Genk Iké Ugbo moet nieuwe sterkhou­der worden bij Genk: “Ik zag mezelf eerst niet als spits”

12:01 Hij wilde in de voetsporen van Didier Drogba treden, maar was fan van Thierry Henry. Iké Ugbo (22) moet de nieuwe sterke man in de Luminus Arena worden. Een kennismaking met de kersverse Nigeriaanse spits van Racing Genk.