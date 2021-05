News City Academy gaat voor de tweede keer op zoek naar het nieuwstalent van morgen: proef van een journalistieke carrière en loop mee met ervaren nieuwsmakers

646. Zoveel studenten schreven zich vorig jaar in voor de eerste editie van News City Academy. Zes studenten mochten na een intensieve selectieprocedure ook effectief 6 maanden lang stage lopen. Dat het meer is dan zomaar een stage, bevestigt ook ex-trainee Manon, 23 jaar en afgestudeerd in de opleiding sociologie: “Ik zag de oproep, en ik dacht: ‘Dat is de kans van mijn leven.’ Dat ik zo ver ben geraakt, heeft mijn zelfvertrouwen ook wel een enorme boost gegeven.” Vijf van de zes trainees hebben intussen een vaste baan bij News City.

Volledig scherm Groepsfoto van de News City Academy 2020-2021. © DPG Media

Opleiding op maat

News City, dat zijn alle nieuwsredacties van DPG Media. Samen organiseren ze een unieke betaalde stage van 6 maanden. Onder meer de redacties van HLN, VTM NIEUWS, de showbizz-redactie, de online videoredactie, de radioredactie, de sportredactie en de regioredactie zetten hun deuren open. Studenten krijgen een opleiding op maat en verkennen alle aspecten van het vak: van brainstormen met collega’s en artikels of teksten voor nieuwsankers schrijven, tot video’s maken voor HLN.be. Dat bevestigt ook Babette, die de eerste editie zopas afrondde: “Je loopt bij News City Academy niet op één redactie stage, je schuift door. Zo heb ik ontdekt dat VTM NIEUWS en de Showbizz-redactie twee redacties zijn die mij echt liggen, wat ik op voorhand niet gedacht had.”

Ervaren collega’s staan klaar met professioneel advies en constructieve feedback. De studenten zullen gecoacht worden door onder meer VTM-nieuwsgezichten Cathérine Moerkerke, Faroek Özgünes en Lies Vandenberghe, technologiejournalist Kenneth Dée, showbizzredacteur Jelle Brans, politiek journaliste bij HLN Isolde Van Den Eynde en chef online bij HLN Arno Van Hauwermeiren.

Raken, verrassen en inspireren

DPG Media gelooft sterk in jong talent en creativiteit. Dat benadrukt ook Nicholas Lataire, directeur van News City: “Een diploma journalistiek is niet noodzakelijk, een brede algemene opleiding wel. We verwachten voornamelijk een grote passie voor nieuws, de zin om elke dag opnieuw verhalen boven te spitten. We zoeken talenten die met hun verhalen, hun scherpe pen of hun straffe videoreportages willen raken, verrassen en inspireren.”

Schrijf je in

Pas of bijna afgestudeerd, al dan niet in de journalistiek? Gebeten door nieuws? Aarzel dan niet om je in te schrijven voor de tweede editie van News City Academy. Inschrijven kan via www.newscityacademy.be tot woensdag 19 mei 2021, 10u.

