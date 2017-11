Neergeschoten jongetje van vijf levend teruggevonden naast dode moeder en zussen in Texaanse kerk LB

Bron: NY Daily News, Dallas News, Independent 0 Facebook Brooke Ward, Joann Ward en Emily Garza, de zussen en moeder van de jongen, overleefden de aanslag in de kerk niet. Hij klampte zich vast aan een kerkbank nadat zijn moeder en twee zussen voor zijn ogen waren doodgeschoten. De vijfjarige Ryland Ward liep zelf vier schotwonden op maar overleefde de gruwelijke schietpartij gisteren in een Baptistenkerk in Texas. Het was zijn tante die de jongen aantrof.

De moeder van de jongen, Joann Ward, en haar dochters Brooke Ward (5) en Emily (7) overleefden de aanslag niet.

Ryland werd door kogels getroffen in de maagstreek, in zijn kruis en in zijn arm. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in San Antonio, zijn toestand is stabiel. Zijn negen jaar oude zus Rihanna overleefde de schietpartij ternauwernood: haar bril werd van haar gezicht geschoten.

De tante van de kinderen, Leslie Ward, verklaarde aan New York Daily News dat ze naar de kerk in Sutherland Springs rende nadat ze de schoten had gehoord in haar huis, enkele huizenblokken verderop.

"Ik trof mijn neefje aan, hij had veel pijn. Het zag er niet goed uit. Overal lagen lijken. Maar daar maakte ik me geen zorgen over, ik wilde zo snel mogelijk mijn familie vinden", getuigt de vrouw. De oom van de jongen, Michael Ward, verklaarde aan Dallas Morning News dat hij vreesde dat de vijfjarige jongen het niet zou halen toen hij hem de kerk uit droeg, waarna de jongen per helikopter naar de kliniek werd gebracht.

De vader van de kinderen, Chris Ward, liep blootvoets naar de kerk nadat hij had gehoord over de schietpartij.

De schutter, de 26-jarige Devin Patrick Kelley, diende van 2010 tot 2014 bij de luchtmacht, waar hij oneervol werd ontslagen wegens wangedrag. Tijdens zijn vlucht werd hij door een opening in zijn kogelwerende vest geschoten door een omwonende die de achtervolging had ingezet. De schutter schoot zichzelf daarna dood. Hij maakte 26 dodelijke slachtoffers, verwacht wordt dat de dodentol nog zal stijgen. Onder de dodelijke slachtoffers was ook de dochter van de priester, een kind van twee en een zwangere vrouw.