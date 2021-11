Nederlanders trekken massaal naar België om avondklok te ontwijken: “Het krioelt hier van de Nederlanders!”

In Nederland is zondagavond de avondklok voor het eerst ingegaan. Om 17 uur sluit alles en wordt het sociale leven stilgelegd. Dat is een van de nieuwe maatregelen die de Nederlandse regering nam om de stijgende coronacijfers opnieuw in te perken. Maar de Nederlanders trekken dus massaal naar België: “Zolang het nog kan, gaan we hier in België op café.” Verder vinden ze ook dat de nieuwe regels op niks slaan: “Ze doen alsof Covid-19 na 17 uur niet meer bestaat.”