Nederland voert vliegtaks in van 7,45 euro per ticket

Het was even onzeker of de vliegtaks er wel zou komen wegens de coronacrisis en de gevolgen voor de luchtvaartsector. Maar dus toch. De vliegbelasting kadert in de plannen om de belastingen te vergroenen. "Internationaal vliegen wordt in tegenstelling tot de auto, bus of trein nu niet belast, maar levert tegelijkertijd wel een bijdrage aan de (wereldwijde) uitstoot", aldus de Nederlandse regering.