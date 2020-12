NAVO onderzoekt eigen netwerk na cyberaanval

Showbizz Pedro Elias bedankt z'n vrouw tijdens Warmste Week: “Voor al het geduld dat ze heeft met mij en mijn verdriet”

16:59 2020 was een moeilijk jaar voor Pedro Elias (46). Zijn zoontje Rover (4) vecht namelijk al een tijdje tegen leukemie. In ‘Beats Of Love’, het verzoekprogramma op Studio Brussel tijdens ‘De Warmste Week’, zette de presentator daarom z'n vrouw Evelien in het zonnetje. “Ze is de rots in de branding voor ons gezinnetje.”