Na Dokter Google, nu ook Advocaat Facebook: de meestgestelde vragen én antwoorden uit ‘Durf te vragen (Juridisch)’

‘Trotse’ Nederlan­der die gespietst werd door stier roept walging op: “Helemaal niet heldhaftig”

Op een omstreden festival in Spanje ontsnapte deze week een Nederlander aan de dood nadat hij tijdens het stierenrennen werd gespietst door een stier. Het was voor hem “een droom die uitkwam”, verklaarde hij later trots in het ziekenhuis. Dierenrechtenorganisaties en activisten vinden deze houding onbegrijpelijk. “Hier is helemaal niets heroïsch of fantastisch aan.”