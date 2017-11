Na de opklaringen kans op gedruppel LB

06u34

Na het optrekken van het plaatselijke ochtendgrijs zijn er vandaag nog mooie opklaringen in het binnenland. In de loop van de voormiddag wordt het vanuit het noordwesten gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt en vooral na de middag is er af en toe kans op wat regen of een lichte bui. De maxima liggen tussen 8 graden in Hoog-België en 13 of 14 graden in Laag-België. Dat meldt het KMI.

Deze avond kan er nog hier en daar een buitje vallen. 's Nachts wordt het miezerig en grijs met laaghangende wolken, nevel en tenslotte op vele plaatsen ook mist. De minima liggen tussen 2 en 8 graden.

Opklaringen

Morgenvoormiddag is het grijs en nevelig met plaatselijk hardnekkige lage wolken of mist. Hier en daar is wat motregen niet uitgesloten maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Na de middag breekt af en toe de zon door, de maxima halen tussen 9 en 14 graden.

Zaterdag golft een regenzone in de nabijheid van ons land. De meeste neerslag wordt verwacht in het westelijk deel van het land. Aan de voorzijde van de storing is het nog vrij zacht en de maxima schommelen tussen 12 graden op de Hoge Venen en 16 graden in het centrum van het land.

Zondag tot 10 graden

Zondag kan er nog wat regen vallen in de ochtend, vooral dan in het oosten van het land. Nadien wordt het wisselvallig met buien. Overdag wordt het frisser dan 's nachts met maxima van 5 tot 10 graden.

Maandag en dinsdag krijgen we een drukstijging. Het blijft droog en meestal gedeeltelijk bewolkt maar een storing boven de Britse Eilanden maakt de voorspelling nog onzeker voor het westen van het land. De maxima schommelen rond 10 of 11 graden in het centrum van het land.