Miss USA R’Bonney Gabriel mag kroon van Miss Universe dragen

WEERBE­RICHT. Buien en veel wind in Vlaanderen, kans op winterse neerslag in de Ardennen

Er is namiddag vrij veel bewolking met buien. In de Ardennen is er kans op smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen 2 graden in Hoog-België en meestal 7 graden in Vlaanderen. Er staat een stevige wind met pieken tussen 60 en 70 km/u, zegt het KMI.

12:00