Ministers bespreken begrotingsplannen: “Kijken hoe we gezinnen kunnen helpen en ondersteunen”

Film ‘K2 Zoekt K3'-topfavo­riet Remi in nieuwe animatie­film 'Ron’s Gone Wrong’: “Uitdagende en mooie rol om in te spreken”

10:09 Of Remi De Smet straks de opvolger wordt van Klaasje bij K3 is nog koffiedik kijken. Maar deze 19-jarige jongen, één van de topfavorieten in ‘K2 Zoekt K3', heeft nu wel al de hoofdrol beet in de Vlaamse versie van de nieuwe animatiefilm ‘Ron’s Gone Wrong’ waarin hij zijn stem verleent aan de timide Barney. En zijn vader wordt in deze prent vertolkt door Steven Van Herreweghe.