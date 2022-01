Milieuorganisaties kritisch voor Europese “taxonomie": "Investeringen in aardgas aanmoedigen door het een groen label te geven, zal enkel de verwoestende klimaatimpact nog vergroten”

Taxonomie

De Europese Taxonomie is een classificatiesysteem waarin de Europese Commissie het begrip ‘duurzaamheid’ zo helder mogelijk probeert te definiëren. Het is een oplijsting van activiteiten die volgens de Commissie een beperkte negatieve invloed hebben op de klimaatscrisis. Dit classificatiesysteem moet volgens Europa dan ook helpen om de vooropgestelde klimaats- en energiedoelstellingen van 2030 te behalen.

Europa heeft momenteel plannen om kernenergie en aardgas onder bepaalde voorwaarden op te nemen in de taxonomie. Zo zal kernenergie als duurzaam bestempeld worden wanneer een project een concreet plan, fondsen en een locatie heeft om radioactief afval te verwijderen. Ook moeten de nieuwe kerncentrales voor 2045 een bouwvergunning krijgen. De levensduurverlenging van de bestaande kerncentrales wordt ook als een groene maatregel bestempeld, maar de centrales moeten dan wel veiligheidsupgrades ondergaan.

Aardgascentrales worden dan weer als groen bestempeld, als ze minder dan 270g CO2 per kilowattuur produceren. Dit gaat in tegen het advies van de EU-adviseurs, die hadden aanbevolen een gascentrale enkel te bestempelen als duurzaam wanneer ze minder dan 100g CO2 per kilowattuur zouden uitstoten.

Andere voorwaarden in de taxonomie zijn dat een gascentrale een meer vervuilende fossiele brandstofcentrale zou moeten vervangen en voor 31 december 2030 een bouwvergunning moet krijgen.

Greenwashing

Volgens Europa moeten bedrijven, investeerders en beleidsmakers de taxonomie kunnen raadplegen om zo weloverwogen beslissingen te maken in hun strijd tegen de klimaatscrisis. Ook zou de taxonomie een dam opwerpen tegen greenwashing. Ironisch genoeg verwijten verschillende milieuorganisaties de Europese Commissie er zelf van greenwashing in de hand te werken met dit classificatiesysteem. Greenwashing gebeurt wanneer een organisatie zichzelf milieubewuster en duurzamer voorstelt dan het in werkelijkheid is, vaak om consumenten te paaien.

Dat de Europese Commissie nu het plan heeft om kernenergie en aardgas op te nemen in de taxonomie als milieubewuste energiebronnen, is volgens milieuorganisatie Greenpeace juist een vrijgeleide tot greenwashing.

“Kernenergie genereert hoogradioactief afval en een commercieel haalbare oplossing is nog niet gevonden. Aardgas is al de belangrijkste bron van de uitstoot van broeikasgassen voor energieopwekking in Europa. Investeringen in aardgas aanmoedigen door het een groen label te geven, zal enkel de verwoestende klimaatimpact nog vergroten”, zegt Greenpeace.

De organisatie is ook bang dat deze keuze het proces naar 100% hernieuwbare energie zal dwarsbomen, dat terwijl hernieuwbare energie zowel goedkoper als sneller in te zetten is dan aardgas en kernenergie, volgens de milieuorganisatie.

Ogen toe en door

Ook WWF heeft zich kritisch geuit tegenover deze plannen. “Ogen toe en door, dat lijkt het motto van de Europese Commissie voor kernenergie en aardgas”, zegt Matthias Kopp, hoofd sustainable finance bij WWF Duitsland.

Onenigheid

Meer dan een jaar van gelobby en onenigheid tussen de lidstaten hebben uiteindelijk geleid tot de beslissing van de Europese Commissie om aardgas en kernenergie op te nemen in de taxonomie. EU-lidstaten zoals Frankrijk, Tsjechië en Finland zien kernenergie als een cruciale schakel in de afbouw van fossiele brandstoffen. Deze landen halen ook meer dan 70% van hun elektriciteit uit kernenergie. Landen als Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk werpen zich op als de tegenstanders van kernenergie in dit debat.

LEES OOK.