“Mijn dochter leeft en zit in België”: Italiaanse politie zoekt naar lichaam Saman (18) die gearrangeerd huwelijk in Pakistan weigerde

De politie in de Italiaanse regio Emilia-Romagna zoekt met speurhonden naar het lichaam van het Pakistaanse meisje Saman Abbas (18). De jonge vrouw is eind april voor het laatst gezien thuis in Novellara. Ze had enkele maanden eerder geweigerd om naar haar geboorteland af te reizen voor een gearrangeerd huwelijk met haar neef. Haar ouders (43 en 46) zijn naar Pakistan teruggekeerd en houden vol dat ze veilig en wel in België zit.

De ouders en drie andere familieleden staan onder verdenking. Een van hen is in het Zuid-Franse Nîmes opgepakt. Deze neef was op 21 mei met een Flixbus vanuit Parijs op weg naar Barcelona en moest in Nîmes afstappen omdat zijn verblijfsdocumenten niet in orde bleken. Hij werd ondergebracht in een asielcentrum waar hij afgelopen weekend is gearresteerd wegens betrokkenheid aan moord en het verbergen van een lichaam.

Saman - toen nog minderjarig - kreeg van haar ouders eind vorig jaar te horen dat ze op 22 december in Pakistan zou huwen met een andere neef in een gearrangeerd huwelijk. De vliegtickets hiervoor waren al op 17 december aangeschaft. Saman stapte naar de sociale dienst van de gemeente Novallara, die vervolgens alles doorgaf aan de recherche. De politie plaatste haar in een veilige omgeving. Het meisje diende in januari klacht in tegen haar ouders vanwege de huwelijksdwang, wat sinds 2019 in Italië een misdrijf is. Volgens de wetgeving is een gearrangeerd huwelijk eveneens strafbaar als de feiten buiten Italië plaatsgrepen.

Eens meerderjarig zou ze naar huis zijn teruggekeerd om documenten op te halen om een reis door Noord-Europa te maken. De zaak raakte donderdag in een stroomversnelling. De politie maakte bekend over bewakingscamerabeelden te beschikken van de avond van 29 april.

Spades

Samans ouders woonden in een verblijf achter een boerderij waar haar vader was tewerkgesteld. Ook de neven en nonkel hielpen soms mee op het landbouwbedrijf. Op beelden van bewakingscamera’s van de boerderij en aanpalende huizen zijn drie individuen te zien met twee spades, een grote zak van blauw plastic en een koevoet. De drie verlieten de woonst om 19.15 uur, leken richting de velden te lopen en keerden om 21.50 uur terug.

Haar ouders zouden in de dagen na 29 april vanuit Italië naar Pakistan zijn gevlogen “om een dringend familieprobleem op te lossen.” Samans vader Shabbar houdt vol dat zijn dochter veilig en wel in ons land zit. De man zegt op 10 juni naar Italië terug te vliegen, zei hij telefonisch aan de krant Resto del Carlino. “Mijn dochter leeft, ik hoorde haar nog op Instagram. Ik weet niet of ze nog naar Italië terugkeert”, klonk het.

De politie kamt sinds eind vorige week met speurhonden de velden af. Ook een helikopter met een warmtecamera is ingezet. Een nabijgelegen kanaal is gedregd, voorlopig nog zonder resultaat.

