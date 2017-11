Middenvinger naar president Trump kost vrouw haar job: "Ik zou het zo opnieuw doen" LB

De foto die de vrouw haar job kostte. De foto waarop te zien is hoe ze haar middenvinger opsteekt naar de presidentiële colonne die haar voorbijstak op haar fietsroute ging viraal. Nu blijkt dat die foto de 50-jarige Juli Briskman haar marketingjob heeft gekost. "Ik was niet eens aan het werk toen ik dat deed. Maar ze zeiden me dat ik hun gedragscode heb geschonden", stelt Briskman in 'The Washington Post'.

Het bedrijf waarvoor Briskman werkt, voert ook opdrachten voor de overheid uit. Met Halloween namen haar bazen haar apart en onsloegen ze haar. Naar eigen zeggen kon ze nog snel haar spullen bij elkaar rapen en werd ze het gebouw uitgeleid.

Foto op sociale media

"Activiteiten op sociale media die discriminerende, obscene of bedreigende inhoud omhelzen of voor een vijandige werkomgeving zorgen of gelijkaardig gedrag zal niet getolereerd worden en zal beteugeld worden, mogelijks met het stopzetten van de tewerkstelling", zo staat in de gedragscode van het bedrijf dat de krant niet noemt tot de bedrijfsleiders de kans hebben gekregen te reageren.

Briskman zette echter niets van het incident op haar persoonlijke sociale media, waar ze wel zonder enig commentaar of opgave van haar naam de foto plaatste.

Ironisch genoeg was Briskman het voorbije halfjaar verantwoordelijk voor de controle op de manier waarop haar bedrijf zich profileert op sociale media. Zo kwam ze de voorbije zomer op Facebook een openbare reactie tegen van een directeur van het bedrijf op een anderszins beschaafde discussie die één van zijn medewerkers voerde rond Black Lives Matter. "Je bent een verdomde, achterlijke liberale dommekloot" had de directeur daar in eigen naam geschreven. De medewerker op wie dit was gericht was daardoor zo geraakt dat hij zijn baas vroeg of hij op die manier het bedrijf vertegenwoordigde. Waarop Briskman de conversatie meldde aan haar superieuren. De directeur werd niet ontslagen, hij verwijderde zijn commentaren en daarmee was de kous af.

Geen activiste

Briskman, een alleenstaande moeder met twee tienerkinderen die op haar vrije dag impulsief haar vinger opstak, werd de laan uitgestuurd. Briskman is nochtans geen politiek activiste. Jarenlang werkte ze overal ter wereld voor het Amerikaanse diplomatenkorps.

Na Trumps inauguratie raakte ze niet in Washington voor de Vrouwenmars daar, maar ging ze voor de kantoren van de CIA staan met een bord met het opschrift 'Not My President'. Maar die dag dat ze haar middenvinger opstak, was ze niet van plan een statement te maken. "Wat die dag door mijn hoofd ging, was simpelweg: 'Echt waar, ben je weer golf aan het spelen?'", zegt ze.

Aan de krant verklaart ze dat ze tijdens haar fietstocht aan het denken was over de staat waarin het land zich bevindt. Ze dacht aan de vernielingen door orkaan Irma op Puerto Rico, was boos dat jonge immigranten die als kind naar de VS kwamen uitgewezen kunnen worden, boos over de schietpartij in Las Vegas en bezorgd om haar vrienden in de diplomatie die wereldwijd worden uitgelachen. En op dat moment kwam de colonne wagens met de president voorbijgereden.

"Ik dacht aan al die zaken toen ik de zwarte wagens zag aankomen en ik dacht 'oh ja, hij is weer gaan golfen". En dus deed ze wat miljoenen Amerikanen elke dag op de weg doen: ze stak haar middenvinger op. Ze wist niet dat ze werd gefotografeerd. Tot het beeld die avond overal opdook. Ze postte de foto als haar profielfoto op Facebook en Twitter, waar ze 24 volgers heeft. Ze kreeg boze blikken in de yogastudio waar ze deeltijds als instructrice werkt en kreeg enkele dreigende e-mails. Wetend dat ze niet anoniem meer was, lichtte ze haar bazen in. Kort daarna werd ze ontslagen.

Briskman wil in samenwerking met de Amerikaanse Bond voor Burgerrechten haar ontslag aanvechten. Haar bazen lieten al weten dat ze haar recht op vrije meningsuiting respecteren, maar dat ze van haar 'professionaliteit' hadden verwacht. Of ze spijt heeft van haar opgestoken middelvinger? "Ik zou het zo opnieuw doen", zegt ze.