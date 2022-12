Messi (12) uit Beveren, vernoemd naar de voetbalgod: "Als mijn papa tijdens het voetbal naar mij roept, kijken de mensen raar”

De kans is groot dat er de komende weken en maanden in de hele wereld kleine Lionels en Messi’s geboren worden, na de wereldtitel van Lionel Messi met Argentinië. In Vlaanderen zijn er al een aantal. Ze zijn niet allemaal genoemd naar de voetballer, maar de 12-jarige Messi Smet uit Beveren wel. Daar is hij, na de finale gisteren, toch wel trots op, al is het niet altijd even gemakkelijk: “Als mijn papa tijdens het voetbal naar mij roept, kijken de mensen raar.”