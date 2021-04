Meer dan 2 miljoen prikjes gezet in ons land

Wielrennen Ploeglei­der Roodhooft is niet in paniek: “Ik verwacht dat Mathieu zal meedoen in de Ronde”

15:21 Is Mathieu van der Poel klaar voor een tweede opeenvolgende zege in de Ronde van Vlaanderen of niet? Tot woensdag zou zowat iedereen daar volmondig ‘ja’ op geantwoord hebben, maar de mindere prestatie in Dwars door Vlaanderen doet twijfels rijzen. Op de koop toe vertelde Van der Poel zelf ook nog eens dat hij “niet meer zo super” is. Ploegleider Christoph Roodhooft blijft er rustig onder.