Meer dan 2.000 reclameborden overplakt met affiches tegen migratiebeleid regering LB

09u04

Bron: Belga 2 Photo News Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. In metrostations, bushokjes en stations in onder meer Brussel, Gent en Leuven zijn in de voorbije nacht 2.100 reclameborden overplakt met affiches die het migratiebeleid van de federale regering hekelen.

"Not in my name werd geboren uit de wil om de Belgische burgers te confronteren met de schandelijke daden van de Belgische regering op het vlak van migratie", leggen de initiatiefnemers uit. "De regering heeft slechts één doel: migranten doen verdwijnen door ze uit te wijzen of ze 'onzichtbaar' te maken."

Daarnaast werden op het openbaar vervoer 7.000 deurhangers verspreid om de pendelaars te sensibiliseren over een migratiepolitiek die de mensenrechten respecteert.

"Wij zijn ervan overtuigd dat de meeste Belgen onvoldoende informatie hebben over het migratiebeleid", klinkt het. De groep wijst daarom op "drie onrechtvaardige en schandelijke feiten die door de regering onzichtbaar gemaakt worden": bijna 150.000 mensen zonder papieren worden veroordeeld tot een clandestien leven, er zijn vandaag Belgen die vluchtelingen opvangen om ze te beschermen voor razzia's, en België sluit kinderen en onschuldigen op.

Ook in Bergen, Charleroi, Luik, Louvain-la-Neuve, Namen en Verviers plakte Not in my name affiches.