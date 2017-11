Mede-oprichter Facebook: "Al van in het begin hebben we gemikt op de kwetsbaarheid van de mens" "God weet wat Facebook aanricht in de hoofden van onze kinderen" LB

17u38

Bron: The Guardian, De Tijd 0 AP Mede-oprichter en voormalig voorzitter van Facebook Sean Parker: "Facebook is een feedbackloop voor sociale bevestiging. Je buit een zwakte in de menselijke psychologie uit". De oprichters van Facebook wisten van in het begin dat ze iets verslavends in het leven riepen en dat ze "een kwetsbaarheid in de menselijke psychologie" uitbuitten. Dat zegt niemand minder dan mede-oprichter en voormalig voorzitter van Facebook Sean Parker. "God mag het weten wat Facebook aanricht in de breinen van onze kinderen".

"Het doel bij het ontwerp van Facebook en andere applicaties draaide rond de vraag: hoe eisen we zo veel mogelijk van uw tijd en bewuste aandacht op? Dat leidde tot de ontwikkeling van bijvoorbeeld de 'like'-knop die gebruikers een dosis dopamine zou geven en hen zou aansporen om nog meer zaken te posten en te liken". Dat zei Sean Parker, de eerste voorzitter van Facebook, op een evenement in de VS georganiseerd door nieuwssite Axios.

Hij wees ook op "onbedoelde gevolgen" van een netwerk dat uitgroeide tot meer dan twee miljard gebruikers, bijna een derde van de wereldbevolking. "Dat verandert letterlijk je relatie met de maatschappij, met elkaar. Wellicht ondergraaft het ook onze productiviteit op vreemde manieren en God mag weten wat het doet met de breinen van onze kinderen".

"Het is een feedbackloop voor sociale bevestiging. Je buit een zwakte in de menselijke psychologie uit", zei Parker openhartig.

Steeds meer stemmen uit de technologiewereld drukken hun spijt en twijfels uit over de manier waarop sociale media ontworpen zijn om de aandacht van mensen te kapen. Zo leidt Tristan Harris, een voormalige designer bij Google, een campagne om de onethische werking van Facebook en andere techbedrijven aan de kaak te stellen.

Parker, die eerder al Napster had opgericht, voegde zich in 2004 bij het team van Facebook. Dat was vijf maanden nadat de site was gelanceerd als een soort studentenregister aan de universiteit van Harvard. Parker zag dat er potentieel inzat en was volgens Zuckerberg van groot belang in het transformeren van Facebook van een universiteitsproject naar een echt bedrijf.