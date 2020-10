Maria (77) moest haar Charles (81) na 57 jaar huwelijk afgeven door corona: “Mijn enige troost: hij stierf in mijn armen”

Maria Robijn (77) en Charles Bruers (81) gingen samen het ziekenhuis in, allebei besmet met corona. Zij was ziek, hij vertoonde geen enkel symptoom. Een week later - zaterdag 17 oktober - keerde zij alleen terug naar haar serviceflat in Borgerhout. Zonder die lieve, trotse man met wie ze 57 jaar getrouwd was. "Het is verschrikkelijk hoe snél het kan gaan. Mijn enige troost is dat ik tot de allerlaatste minuut bij mijn man ben mogen blijven, dat hij in mijn armen kon sterven."