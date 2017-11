Man zet eigen dood in scène om te bewijzen dat zijn vrouw huurmoordenaar inschakelde LB

Bron: The Sun 1 PA Met deze geënsceneerde foto van de man in een graf in de woestijn slaagde de politie erin de vrouw te strikken. Met de hulp van de politie zette bokscoach Ramon Sosa uit het Amerikaanse Houston zijn eigen dood in scène. Zo lokte hij zijn vrouw in de val. Zij had een huurmoordenaar aangesteld om haar man het hoekje om te helpen. Ze maakte daarbij een cruciale fout: de huurmoordenaar was een oude bekende van zijn doelwit.

De 50-jarige Ramon Sosa werkte samen met speurders om te bewijzen dat zijn vrouw, Maria 'Lulu' Sosa, een man omgerekend 1.700 euro had aangeboden om Ramon te doden. De 43-jarige Lulu wilde haar man dood om zijn fortuin in te pikken.

Bokscoach en voormalig eigenaar van een fitnesszaal Ramon: "Ze had een zekere Gustavo benaderd en hem gevraagd of hij de moord kon regelen. Wat ze niet wist, is dat we bevriend zijn. Ik ben nog de coach van Gustavo geweest. Hij had in het verleden al problemen gehad. Toen hij me belde en zei dat hij me wilde zien omdat er iemand was die me wilde doden, dacht ik dat hij een grapje maakte. Maar toen ik besefte dat het ernst was, beraamden we een plan. Hij zou haar aanbod opnemen en dat zouden we als bewijs aan de politie voorleggen". (lees verder onder de foto)

PA Lulu Sosa was na vijf jaar huwelijk uit op de centen van haar man en besloot een huurmoordenaar in te schakelen.

Verborgen microfoon

Dus verborg Gustavo een microfoon in zijn kledij en nam hij zijn volgende ontmoeting met Lulu op, waarna hij het bewijsmateriaal aan de politie van Houston bezorgde.

Dat Lulu een huurmoordenaar wilde aanstellen om hem te doden, was een zware klap voor Ramon. Sinds hij haar in 2007 in een salsaclub had ontmoet, was Ramon bedwelmd door haar schoonheid. De gescheiden vader van drie kinderen maakte Lulu het hof en de twee trouwden in 2010. Tot die dag was er slechts één probleem: als Mexicaanse moest Lulu om de zoveel maanden terug naar haar thuisland om haar visum te hernieuwen. Maar door te trouwen met Ramon, afkomstig uit Puerto Rico, had ze recht op een Green Card en kon ze dus permanent in de VS verblijven.

Het huwelijksgeluk hield aan tot begin 2015, toen geldzorgen de relatie onder druk zetten. "Ik dacht dat we wel een uitweg zouden vinden, maar plots zei Lulu dat ze wilde scheiden", stelt Ramon in The Sun.

Niet veel later kreeg Ramon een telefoontje van Gustavo, wat het startschot was van hun plan om te bewijzen dat Lulu moordplannen had.

"Politie kwam met geniaal plan"

"Tijdens die opgenomen ontmoeting liet Gustavo haar geloven dat hij twee huurmoordenaars kende. De politie was geschokt toen ze de opname hoorden, maar kwam met een geniaal plan op de proppen. Ze vroegen me te doen alsof ik dood was, zodat we de foto's aan Lulu konden tonen".

Een undercover agent die zich als de huurmoordenaar voordeed, ontmoette Lulu op een parkeerplaats en toonde haar de foto's. Ze moest ermee lachen Ramon Sosa

Met de hulp van het FBI maquilleerde de politie Ramons gezicht zodat het leek alsof hij door het hoofd was geschoten. Daarna trokken agenten met hem naar de woestijn, waar ze Ramon in een ondiep graf legden. "Het was een vreselijk gevoel om daar te liggen en te doen alsof ik dood was. Toen ik Lulu ontmoette, kon ik zeker niet verwachten dat onze relatie op die manier zou eindigen".

De politie nam foto's van Ramon in zijn geënsceneerd graf en zorgde ervoor dat hij drie dagen in een hotel verbleef. "Een undercover agent die zich als de huurmoordenaar voordeed, ontmoette Lulu op een parkeerplaats en toonde haar de foto's. Ze moest ermee lachen", getuigt Ramon. Maar hij lachte het laatst toen Lulu voor de rechter in Conroe, Texas schuldig pleitte en voor twintig jaar achter de tralies belandde.