Man vindt met metaaldetector diamanten ring van 40.000 dollar op strand in Florida

Joseph Cooke vindt met zijn metaaldetector een heel waardevol voorwerp op het strand in Florida. Wanneer zijn apparaat afgaat, denkt hij dat hij een muntje heeft gevonden, maar het was een diamanten ring. Juweliers vertellen hem dat de ring 40.000 dollar waard is, dat is ongeveer 30.000 euro. Op sociale media gaat hij opzoek naar de eigenaar en hij vindt die ook. Wanneer hij met de vrouw belt, kan ze haar tranen niet bedwingen. Joseph overhandigt drie weken later de ring aan de vrouw op de plaats waar hij het voorwerp heeft gevonden.