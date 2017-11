Lockdown Witte Huis opgeheven, persoon aangehouden na "verdachte activiteit" LB

Bron: CBS News, WJLA, ABC7, AP 53 ABC7 Een man is aangehouden na 'verdachte activiteit'. Een persoon is aangehouden na "verdachte activiteit" aan de noordelijke ingang van het Witte Huis, laat de Secret Service op Twitter weten. Het Witte Huis werd korte tijd in lockdown gezet en de omgeving langs Pennsylvania Avenue werd afgezet na het incident. Er was sprake van een verdacht pakket en een melding van explosieven.

Hoewel de geheime dienst niet meteen details prijsgaf over het incident, liet woordvoerster Margarita Mikhaylova van de politie weten dat de autoriteiten een verdacht pakket onderzoeken buiten het Witte Huis, zo meldt The Washington Post.

Een verdachte meldde per telefoon dat er explosieven waren aangebracht aan de noordelijke ingang, zo meldt WTTG-TV op last van de politie.

Trump ging om 9.16 uur plaatselijke tijd aan boord van Air Force One, een kwartier voor de lockdown werd ingezet. Trump was vergezeld van zijn vrouw Melania, stafchef John Kelly, handelsvertegenwoordiger Bob Lighthizer en twee topadviseurs. De president maakte op Twitter geen melding van de lockdown. Die werd een uur later opgeheven.

North fence line of @WhiteHouse is closed due to suspicious activity, Uniformed Division is responding. U.S. Secret Service(@ SecretService) link

Update: subject is in custody, Lafayette Park & North Fence line along Penn. Ave. remain closed. U.S. Secret Service(@ SecretService) link