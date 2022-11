LIVE. Poolse president: "Raketinslag was allicht tragisch ongeluk” - “Rusland bleef met aanvallen 35 kilometer verwijderd van Poolse grens”

Spoedover­leg bij NAVO na raketin­slag in Polen, maar zonder beroep te doen op Artikel 4: wat betekent dat? En wat met Artikel 1, 2, 3 en 5?

Na een ontploffing in Polen - veroorzaakt door Oekraïens afweergeschut of een Russische raket - komt de NAVO-top vandaag samen in Brussel. Dat spoedoverleg is door NAVO-chef Jens Stoltenberg belegd. Opvallend, Polen had aanvankelijk beroep gedaan op Artikel 4 van het NAVO-verdrag, maar heeft deze bijeenkomst inmiddels weer afgelast. Wat betekent het artikel dan precies? En wat met Artikel 1, 2 en 3? Wat alvast vaststaat: van Artikel 5 is sowieso nog geen sprake.

11:17