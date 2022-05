LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Eerste Russische soldaat die terechtstond voor oorlogsmisdaden veroordeeld tot levenslang

HET WEER KMI waarschuwt voor onweer en hagel, in Limburg geldt ‘code geel’

Het KMI waarschuwt vandaag in heel het land voor felle regen- en onweersbuien. Die trekken vanaf de middag vanuit Frankrijk voornamelijk over het oosten van ons land. De onweders kunnen lokaal aanleiding geven tot 10 à 20 l/m² regen op korte tijd en gepaard gaan met windstoten of zelfs wat hagel. In de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg is ‘code geel’ van kracht en kan er lokaal overlast of schade zijn door bijvoorbeeld rukwinden of blikseminslagen.

7:17