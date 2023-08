LIVE OEKRAÏNE. "Russische legeroefening waarschijnlijk geschrapt door troepentekort” - Twee doden bij raketaanval in centrum van Oekraïne

Voormalig staatsse­cre­ta­ris Eva De Bleeker verliest controle over stuur door autoband op weg: “Ben door het oog van de naald gekropen”

Voormalig staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) is nog aan bekomen van het ongeval op de A12 in Meise waar ze zondag bij betrokken was. Het gemeenteraadslid uit Hoeilaart moest met haar wagen uitwijken voor een autoband die plots op haar afkwam. Ze raakte niet ernstig gewond, maar is erg onder de indruk. De wagen liep wel veel schade op.