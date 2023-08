LIVE OEKRAÏNE. Oekraïense troepen doorbreken met mijnen verstevigde Russische verdedigingslinie in Robotyne - Zelensky belooft “productieve septembermaand”

Kron laat Lotto Dstny juichen in Vuelta, Evenepoel mengt zich niet in geneutrali­seer­de finale

Andreas Kron heeft de eerste rit in lijn in de Vuelta gewonnen. De Deen van Lotto Dstny arriveerde na een bijzondere (geneutraliseerde) finale solo in Barcelona. Remco Evenepoel mengde zich, net als vele anderen, niet in de debatten. De Italiaan Andrea Piccolo nam de rode leiderstrui over van landgenoot Lorenzo Milesi.