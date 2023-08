LIVE OEKRAÏNE. Loekasjenko: "Eisen dat Wagner-leger Wit-Rusland uitgezet wordt is onredelijk en dwaas”

OPROEP. Neem afscheid van Dany Verstrae­ten tijdens zijn laatste VTM NIEUWS-uitzending met een persoonlij­ke boodschap

Op 5 september presenteert Dany Verstraeten voor de allerlaatste keer VTM NIEUWS. Dat is de perfecte gelegenheid om hem te vertellen wat hij al die jaren voor jou heeft betekend. Maak een grappige, ontroerende of creatieve video en misschien krijg jij wel een plekje in het nieuws van 19 uur. Een video inzenden kan hier via 4040.