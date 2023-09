LIVE OEKRAÏNE. Grote militaire oefening van de NAVO in de Baltische Zee simuleert Russische aanval - Denemarken reduceert personeelsbestand Russische ambassade in Kopenhagen

Eerste schooldag in Oekraïne: bommelding voor scholen in Kiev

Ook voor de vier miljoen schoolgaande kinderen in Oekraïne is vrijdag de eerste schooldag. Gezien de oorlog in hun land volgen velen van hen vanop afstand of in een hybride format les. Het front ligt momenteel dan wel in het zuiden, ook de andere regio's in Oekraïne worden geregeld getroffen door Russische raketten of drones.