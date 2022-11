LIVE. NAVO komt in spoedzitting bijeen - Professor Criekemans geeft uitleg bij berichten over Russische raketten in Polen

“Een aanval op een bondgenoot wordt beschouwd als een aanval op alle bondgeno­ten”: dit zegt NA­VO-be­leid over incidenten op grondge­bied

Er zijn mogelijk twee Russische raketten neergekomen in Polen. Voorlopig is het nog onduidelijk onder welke omstandigheden dat gebeurde. Wat wel vaststaat: een bewuste aanval op een NAVO-lid zou grote represailles hebben. “Indien een gewapende aanval plaatsvindt, zal elke bondgenoot de aangevallen partij of partijen bijstaan”, zo staat te lezen in artikel 5 van het NAVO-verdrag.

15 november