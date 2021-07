LIVE. Dodentol overstromingen stijgt tot 41, nog twee vermisten

Ontslagen Tunesische premier is bereid zijn functie over te dragen

12:55 De ontslagen premier van Tunesië, Hichem Mechichi, zegt dat hij bereid is om zijn functie over te dragen aan een nieuwe eerste minister die door de president wordt aangeduid. Dat heeft hij dinsdag bekendgemaakt. Het is de eerste publieke verklaring van Mechichi sinds de politieke omwenteling die twee dagen geleden in het land plaatsvond.