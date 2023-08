Liesbeth combineert haar twee droomjobs: “Ik doe het ene niet liever dan het andere”

Ooit vind je de job van je leven. Of, wie weet zelfs meerdere jobs. Want meer en meer Vlamingen combineren twee banen om zo al hun talenten te benutten. Liesbeth Hoffelinck is er daar één van. Naast een gepassioneerde leerkracht wiskunde is ze ook een creatieve partyplanner. “Een feestje plannen geeft me voldoening. Maar na een geslaagde lesdag voel ik me zeker even goed.”

Eén inspirerende leerkracht kan je leven veranderen. Voor Liesbeth Hoffelinck (38) uit Ninove was dat haar leerkracht wiskunde uit het tweede middelbaar. “Ik kom uit een familie van leerkrachten en was er zeker van dat ik zelf nooit in het onderwijs zou stappen. Tot ik in het tweede middelbaar les kreeg van mijn docent wiskunde. Waar ik voordien de enige was die van dat vak genoot, was dankzij haar plots de hele klas enthousiast. Toen wist ik: dat wil ik ook doen.”

En hoe doe je dat, tieners warm krijgen voor wiskunde?

“Mijn geheime wapen is enthousiasme. Als ik voor de klas sta, geef ik me voor 200 procent. Wiskunde is wat het is, maar als je het gepassioneerd brengt, straalt dat af op je leerlingen. Enkele jaren geleden was ik dat enthousiasme wel even kwijt. Als jonge mama voelde alles erg routinematig aan – mijn werk, het huishouden … Ik stond niet meer met dezelfde vrolijkheid voor de klas.”

Hoe heb je het tij gekeerd?

“Vijf jaar geleden werd ik verantwoordelijk voor het plannen van de themadagen en uitstappen van onze school. Dat was liefde op het eerste gezicht. Thema’s uitwerken, reclame maken … Plots kon ik ’s morgens niet vroeg genoeg op school zijn. Ondertussen organiseerde ik thuis ook themafeestjes voor mijn zoontje. Na heel wat duwtjes in de rug van vriendinnen ben ik zelfstandige in bijberoep geworden. Onder de naam ‘Party Witch’ organiseer ik feestjes en maak ik persoonlijke cadeautjes en attenties. Dat geeft me enorm veel energie.”

Ligt je passie dan vooral bij het organiseren van feestjes, of toch bij het lesgeven?

“Dat is het gekke. Omdat ik nu iets creatiefs heb dat echt van mij is, sta ik ook weer met goesting voor de klas. Het is niet zo dat ik de ene job liever doe dan de andere. Een feestje plannen en tot leven zien komen, geeft veel voldoening. Maar na een geslaagde lesdag voel ik me zeker even goed. Het is de combinatie van beide die het hem doet.”

Op de arbeidsmarkt zijn ‘competenties’ sowieso het codewoord vandaag. Meer nog dan je diploma zijn werkgevers geïnteresseerd in je talenten. Heb je het gevoel dat je vaardigheden uit het onderwijs ook in je bijberoep van pas komen?

“Zeker en vast. Net als in het onderwijs moet ik ook bij het organiseren van feestjes planmatig te werk gaan. Daarnaast helpt de combinatie van beide jobs ook om me in te leven in de wereld van kinderen. Ik weet op welke muziek ze het liefst dansen, maar ook hoe hun dagen op school eruitzien. Dat maakt me beter in beide jobs.”

“Daarnaast kan ik in mijn bijberoep ook de creativiteit kwijt die ik in de klas soms mis. Omgekeerd geeft mijn job als leerkracht me de financiële stabiliteit en gemoedsrust die ik nodig heb. Ik ben geen waaghals en had waarschijnlijk nooit een zaak durven beginnen zonder vast inkomen.”

Hoe krijg je die drukke beroepen gecombineerd met een privéleven?

“Dat is niet altijd evident. In juni was het even heel druk. De examens en klassenraden kwamen er net op het moment dat er ook tientallen persoonlijke attenties voor juffen en meesters werden besteld. Al valt het meestal wel mee, hoor. Ik werk 70 procent op school waardoor ik me verder op mijn zaak kan focussen. Daarnaast heb ik gelukkig ook een man die geregeld een handje helpt – zowel in de zaak als in het huishouden. Ik geniet er enorm van om mijn eigen baas te zijn, maar hierdoor apprecieer ik het ook meer dat ik op school een directie boven mij heb. Sinds ik twee jobs combineer, is mijn leven veel meer in balans.”

