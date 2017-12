Lichtfestival in Oostende feestelijk geopend Redactie

In Oostende is de lichtstraat met een lichtspektakel in gang gestoken. De kerstman kwam ook even langs om het startsein te geven. De lichtjes gingen aan op de bekende tonen van "All I Want For Christmas Is You" van Mariah Carey en "Don't Stop Me Now" van Queen. Het lichtfestival werd live uitgezonden op HLN. Bekijk het spektakel hier terug.

Krijn Jonckheere