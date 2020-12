Leuvense kankeronderzoeker Johan Swinnen draagt actie voor goed doel op aan zieke zoon: “Zo dankbaar dat we Pieter na tien jaar nog hebben”

Gent Op bezoek bij Sandra (42): “Lockdown met 10 kids, en toen kwam baby Olivia”

12 december Mocht er een prijs voor mama van het jaar uitgereikt worden, Sandra Couck (42) uit Gent zou van ons met een straatlengte voorsprong mogen winnen. Met tien kinderen in huis noemde ze de lockdown in april een zegen: ze genoot van elke minuut met haar omvangrijke kroost. Intussen zijn we acht maanden en een nieuwe baby verder. Is ze nog even energiek als toen? “Ik had veel meer drama verwacht eerlijk gezegd.” Lees meer straffe Oost-Vlaamse verhalen uit 2020 in dit dossier.