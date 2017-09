Laura (40) zocht 20 jaar tevergeefs naar de ware. Ze vond hem niet, maar liet dat haar huwelijk niet verpesten Koen Van De Sype

Bron: La Repubblica, Metro 0 Facebook Laura snijdt de cake aan. Ze wilde het allemaal op haar grote dag: een prachtige trouwjurk, een droomring, een groot gevolg en een sprookjesachtige ceremonie, waarop al haar familieleden en vrienden present waren. En dat is ook wat de Italiaanse fitnesscoach Laura Mesi (40) deze maand kreeg in Lissone. Er ontbrak maar één ding: een partner. Maar daar vond ze zelf iets op.

Het idee voor het huwelijksfeest ontstond twee jaar geleden. “Ik vertelde mijn familie en vrienden toen dat als ik op mijn 40ste nog altijd niet de man van mijn dromen had gevonden, dat ik een drastisch besluit zou nemen: ik zou met mezelf trouwen. Het is belangrijk om jezelf graag te zien in het leven. En het leven kan ook een sprookje zijn zónder een prins op het witte paard.”

Toen tram vier stopte, voegde ze de daad bij het woord. Ze organiseerde een sprookjesbruiloft van iets meer dan 10.000 euro, inclusief trouwjurk, ring en huwelijkscake. “Met het geld dat ik van de 70 gasten kreeg, kon ik de lunch betalen en zelf een trouwreis boeken naar Egypte”, vertelt ze.

Iedereen droeg een tricolore bandje. De ceremonie zelf had geen wettelijke of religieuze waarde, maar volgens de bruid waren de emoties wél echt. “Ik beloofde mezelf graag te zien, mijn hele leven lang. En om blij te zijn mochten er ooit kinderen komen. Mijn broer zag het eerst niet zitten, maar hij heeft me uiteindelijk naar het altaar gebracht. Een ceremonie als deze zal niet voor iedereen zijn. Je hebt er wel wat geld voor nodig, de steun van je familie en vrienden én een beetje gekheid.”

En als ze de komende jaren toch nog iemand zou ontmoeten die haar hart zou veroveren? “Dan zou ik daar heel blij mee zijn”, reageert ze. “Maar mijn geluk zal niet van hem afhangen.”

