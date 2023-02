Koop jij ook LotJEZ? Doe mee aan de tombola van jongerencollectief JEZ!

Premier League De Bruyne kent zelden genade: onsportie­ve Arteta krijgt veeg uit de pan, wat later reageert ‘KDB’ ijskoud (en met grapje) op bekertje richting hoofd

De topper tussen Arsenal en Manchester City leverde ook twee opvallende momentjes op. Met Kevin De Bruyne in de hoofdrol. Want naast zijn goal en assist kwamen het ook tot twee kleine akkefietjes. Met Arsenal-trainer Mikel Arteta en met de thuisfans. In the heat of the moment.