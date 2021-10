Klimaatangst onder jongeren neemt wereldwijd toe

Gezondheidsspecialisten Mala Rao en Richard Powell van het Imperial College in Londen schrijven in het vakblad British Medical Journal dat klimaatangst de sociale ongelijkheid doet toenemen tussen degenen die meer of minder kwetsbaar zijn voor deze psychologische gevolgen.

Meer dan helft is verontrust

De erkenning van de mentale aandoening groeit want de impact ervan op kinderen en jongeren is volgens de vorsers groot. Ze verwijzen naar een studie die kinderpsychiaters in Engeland vorig jaar verrichten en waaruit bleek dat meer dan de helft (57%) van de kinderen en jongeren verontrust is over de klimaatcrisis en de toestand van het milieu.

Recent internationaal onderzoek naar klimaatangst bij jongeren tussen 16 en 25 jaar toonde dat de psychologische lasten van de klimaatcrisis “een diepgaande invloed hebben op grote aantallen van deze jonge mensen over de hele wereld”, voegen zij eraan toe.

Oproep wereldleiders

De vorsers roepen wereldleiders op tot “erkenning van de uitdagingen die voor ons liggen, van de noodzaak om nu te handelen en van de inzet die nodig is om een weg te banen naar een gelukkigere en gezondere toekomst, waarbij niemand achterblijft”.

Het onderzoek biedt inzicht in hoe de emoties van jongeren samenhangen met hun gevoelens van verraad en in de steek gelaten worden door regeringen en volwassenen. Kinderen en jongeren vonden dat regeringen niet adequaat reageerden, waardoor jongeren “geen toekomst” hadden en “de mensheid gedoemd” was.

Betrouwbare informatie

De gezondheidsexperts zeiden dat het belangrijk was na te denken over wat kan worden gedaan om de toegenomen klimaatangst te verlichten.

“De beste kans om optimisme en hoop bij de eco-angstige jongeren en ouderen te doen toenemen, is ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot de beste en meest betrouwbare informatie over klimaatverandering en -adaptatie”, zeiden ze. “Cruciaal is informatie over hoe zij zich sterker met de natuur kunnen verbinden, op individueel niveau kunnen bijdragen tot groenere keuzes en hun krachten kunnen bundelen met gelijkgestemde gemeenschappen en groepen.”