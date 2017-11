Kinderen kunnen opnieuw brief schrijven naar Sint, Spanjestraat 1, 0612 Hemel LB

08u05

Bron: Belga 7 Elk kind dat een briefje schrijft, krijgt een brief en een verrassing terug. Kinderen die Sinterklaas per brief willen laten weten hoe braaf ze zijn geweest, kunnen dat net als de voorbije jaren doen via bpost. Daar is opnieuw een Sintsecretariaat geopend, dat alle brieven en tekeningen voor de Sint verzamelt en verwerkt. Elk kind dat een briefje schrijft, krijgt een brief en een verrassing terug. Het adres voor alle brieven aan de Sint is: de Sint, Spanjestraat 1, 0612 Hemel.

Belangrijk is dat het adres van de afzender duidelijk op de achterkant van de enveloppe of de brief staat. Briefjes die voor 29 november gestuurd worden, krijgen ten laatste een antwoord op 6 december.

Nieuw dit jaar is de 'Babbelbrief'. Dankzij een uitvinding van de Computerpieten kunnen ook jonge kinderen zelf een mooie brief schrijven. Je 'vertelt' je Sintboodschap aan de computer en die boodschap wordt omgezet in een brief met hulplijntjes die je kan afprinten. Zo kan je zelf de letters overtrekken, of de brief overschrijven en hem daarna opsturen naar Sinterklaas. De Babbelbrief is beschikbaar via www.babbelbrief.be.

Het Sintsecretariaat beantwoordde vorig jaar meer dan 400.000 brieven.