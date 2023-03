KIJK. Vader neemt het op tegen bende apen die zoontjes wil aanvallen

TV “Mopje, ik ben Simon ni”: internet steekt draak met eerste aflevering ‘De mol’, dit zijn de grappigste memes

Verrassing van formaat in de eerste aflevering van ‘De mol’: Matteo Simoni (35) bleek de tiende kandidaat te zijn. Meer dan een miljoen kijkers zagen zondag hoe de acteur al sneuvelde in de eliminatie. Maar ook andere opvallende momenten bleven de kijker én het internet bij. We lijsten de grappigste memes over de eerste aflevering op.