KIJK. Toreador wordt bijna doormidden gespietst, maar oplettende collega redt “Messi van het stierenvechten”

In het binnenland regenweer dit weekend, maar wordt het aan zee beter? “Kust heeft microkli­maat”

De komende dagen krijgen we snertweer, maar aan de Kust gaan ze een (bijna) droog weekend tegemoet. Hoeveel neerslag kunnen dagjestoeristen verwachten? Zal je in bikini het strand op kunnen? En welke dag kies je het best uit dit weekend om te zonnebaden? “Tussen De Panne en Knokke heerst een microklimaat dat bepaald wordt door de temperatuur van het zeewater”, zegt weerman David Dehenauw.