KIJK. Russisch gevechtsvliegtuig slipt over ladingsbaan met vlammen als gevolg

exclusief “Hij is een lafbek en een schurk”: Hoe kreeg meesterop­lich­ter Piet Van Haut rechter in de cel?

In de vijfde aflevering van ‘De Grootste Meesteroplichter ter Wereld’ zoeken we uit hoe het komt dat Piet Van Haut al jarenlang op vrije voeten is. In 1996 slaagde de oplichter er zelfs in rechter Jan Beirens in de cel te krijgen door hem vals te beschuldigen van corruptie. De oud-rechter zat maar liefst drie maanden onschuldig achter de tralies. “Hij hangt van de leugens aan elkaar en heeft mij veel miserie bezorgd”, klinkt het bij Beirens. Bekijk het volledige verhaal in de aflevering hieronder.

