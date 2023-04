KIJK. Rusland-gezinde geestelijken vallen Oekraïense soldaat aan in kerk, maar worden daarna zelf uit kerk verdreven

BV Hoe gaat het nog met Roos Van Acker? “Ik ben niet wanhopig op zoek, maar soms mis ik wel een partner”

“Na die uitbrander van Jan Hautekiet schaamde ik me dood.” 25 jaar geleden maakte ze er haar radiodebuut, en nu zit Roos Van Acker (46) nog steeds elke ochtend achter de microfoon van de digitale StuBru-zender De Tijdloze. In een interview met ‘Story’ haalt de presentatrice herinneringen op aan de beginjaren van haar carrière en is ze rechtuit over haar liefdesleven. “Ik voelde me soms opgejaagd wild.”